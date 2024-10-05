الدكتورة حصة المفرح: مبادرة دارة الملك عبدالعزيز "تاريخنا قصة" استهدفت تعزيز الهوية الوطنية

وأشارت إلى استحضار الروايات للتاريخ الوطني المعاصر، ووقوفها على جوانب عدة منه، وقالت: "وما يميز كل رواية عن الأخرى انطلاقها من جوانب مختلفة، وروايات سعودية عدة كتبت ووثقت هذه الجزئية"، مُلمِحةً إلى أن المرأة تأخرت في كتابة الرواية التاريخية، واغتنمتها في صناعة نماذج نسائية غُيبت في التاريخ".