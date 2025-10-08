مشاهد من مزارع نجران.. تناغم فريد بين زراعة النخيل والبُن في بيئة استثنائية

ويتحدث المزارع محمد سعود آل تيسان عن تاريخ زراعة البُن التيساني الذي بدأ قبل نحو 80 عامًا، عندما زرعه والده بأعداد محدودة في مزرعتهم، ونجح في تأقلمه مع بيئة نجران، مبينًا أن المزارعين واصلوا هذه الجهود في توطين زراعة البُن والاستفادة من الأشجار الأم القديمة لاستزراع البذور، حتى وصل عدد الأشجار اليوم إلى (1200) شجرة بُن يتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج في الموسم القادم، مؤكدًا أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت جودة البُن النجراني وقيمته الغذائية.