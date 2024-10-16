وزير الصحة يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بقطر

وسيتم خلال أيام الدورة المنعقدة، مناقشة عدة قضايا حول الصحة العامة كالطوارئ الصحية والقضاء على شلل الأطفال؛ بما في ذلك أوراق عمل ستتناول محاور صحية متعددة؛ منها: مقاومة مضادات الميكروبات، ونظم المعلومات الصحية، والتصدي للصدمات في الأوضاع الإنسانية، وتعزيز دعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ.