أمانة الشرقية تطرح فرصة استثمارية لتطوير خور الدمام

وأوضحت الأمانة أن هذه الفرصة تشتمل على إقامة أنشطة ترفيهية وسياحية ورياضية ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى حقوق التسمية والرعاية للموقع بالدمام لمدة 25 سنة مع فترة إعفاء 10% من المدة دعماً وتحفيزًا للمستثمرين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بتنمية المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين المشهد الحضري، وتطوير الواجهات البحرية.