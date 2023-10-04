"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسط على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.