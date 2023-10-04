"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والقصيم والجوف وتبوك والشمالية والرياض والباحة وعسير والشرقية وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الرياض إلى أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسط على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.