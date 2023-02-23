"صحتك بلغتك".. "زمزم الصحية" تطلق خدمة "روبوت الاستشارات الطبية" للزوار والمعتمرين بمكة
أطلقت جمعية زمزم الصحية، مبادرة "صحتك بلغتك" عبر جهاز "الروبوت" الآلي، لتقديم الاستشارات الطبية ولتعزيز صحة المجتمع، ضمن مواقع تقديم خدماتها في منطقة مكة المكرمة ولضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين.
وتُعد هذه الخدمة إضافةً نوعية لسرعة الاستجابة في تقديم الاستشارات الطبية، وتواصل المستفيد مع الطبيب مباشرة، وتقديم الرعاية الصحية بأقل تكلفة وأسرع وقت.
وأوضح مدير عام جمعية زمزم الصحية فهد بن محمد الزهراني، أن توظيف هذه التقنية (الروبوت) تُعد الأولى من نوعها في القطاع غير الربحي، وتأتي ضمن أولوياتنا واستراتيجيتنا في تعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة والممارسات الصحية للفرد والمجتمع، من خلال استثمار التقنية الحديثة لتلبية حاجة المستفيدين في مجال الاستشارة الطبية.
وأضاف الزهراني: يأتي إطلاق هذه الخدمة النوعية في هذا اليوم الاستثنائي "يوم التأسيس" استكمالًا لجهود مملكتنا منذ التأسيس، وامتدادًا للتطور السريع الذي يشهده القطاع غير الربحي بدعم حكومتنا الرشيدة للتحول الوطني وتحقيق رؤية 2030م.
من جانبه قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد سعيد الغامدي عضو الجمعية العمومية ومستشار قطاع الخدمات الصحية والمشارك في تقديم الاستشارات الصحية: إن آلية عمل تقديم الاستشارات الصحية عبر الروبوت تتم بإشراف نخبة من الأطباء والاستشاريين في تخصصات متعددة من خلال التواصل الافتراضي وتقديم الاستشارة بتقنية حديثة وطريقة ميسرة للمستفيدين طالبي الاستشارة.
جدير بالذكر أن جمعية زمزم الصحية وصلت لخدمة مليون مستفيد منذ التأسيس وحتى نهاية عام 2020م، وتعد أول جمعية متخصصة تقدم خدمات صحية شاملة في منطقة مكة المكرمة وأول جمعية خيرية تحصد جائزة التميز في العمل الخيري للمنشآت الإغاثية الكبيرة، وأول جمعية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة، بالإضافة لكونها أول جمعية سعودية وعربية تنال شهادة الاعتراف بالتميز فئة 4 نجوم من قِبَل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة.