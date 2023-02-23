"صحتك بلغتك".. "زمزم الصحية" تطلق خدمة "روبوت الاستشارات الطبية" للزوار والمعتمرين بمكة

جدير بالذكر أن جمعية زمزم الصحية وصلت لخدمة مليون مستفيد منذ التأسيس وحتى نهاية عام 2020م، وتعد أول جمعية متخصصة تقدم خدمات صحية شاملة في منطقة مكة المكرمة وأول جمعية خيرية تحصد جائزة التميز في العمل الخيري للمنشآت الإغاثية الكبيرة، وأول جمعية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة، بالإضافة لكونها أول جمعية سعودية وعربية تنال شهادة الاعتراف بالتميز فئة 4 نجوم من قِبَل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة.