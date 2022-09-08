تسجيل مرئي أثبت ما أنكره الجاني.. "مكافحة التحرش" ينتصر لـ"ضحية الخبر"

ويضاف لها: "إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية وإن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، وإن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث".