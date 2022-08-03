بعد 11 عاماً من المهنية والإخلاص "المعلمي" يودّع الأمم المتحدة

واستعرض مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع تويتر، جهود السفير عبدالله المعلمي، خلال فترة توليه مسؤولياته، وعلى مدى 30 عاماً تولى عبدالله المعلمي عديداً من المهام والمناصب القيادية في القطاعات الدبلوماسية والعامة وفي القطاع الخاص، حيث كان له عديدٌ من الإسهامات والأنشطة في مختلف القطاعات الدبلوماسية والتجارية والصناعية في مؤسسات وشركات رائدة على الصعيدين المحلي والإقليمي، كان سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبروج والاتحاد الأوروبي 2007م - 2011م.