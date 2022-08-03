بعد 11 عاماً من المهنية والإخلاص "المعلمي" يودّع الأمم المتحدة

بعد أحد عشر عاماً من المهنية العالية والإخلاص في العمل الدبلوماسي ودّع موفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المُعلمي؛ الذي أنهى فترة عمله خدمة لدينه ومليكه وَوطنه مندوباً دائماً للمملكة لدى الأمم المتحدة متمنين له التوفيق والنجاح.
وشغل المعلمي، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ 2011 م.
واستعرض مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع تويتر، جهود السفير عبدالله المعلمي، خلال فترة توليه مسؤولياته، وعلى مدى 30 عاماً تولى عبدالله المعلمي عديداً من المهام والمناصب القيادية في القطاعات الدبلوماسية والعامة وفي القطاع الخاص، حيث كان له عديدٌ من الإسهامات والأنشطة في مختلف القطاعات الدبلوماسية والتجارية والصناعية في مؤسسات وشركات رائدة على الصعيدين المحلي والإقليمي، كان سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبروج والاتحاد الأوروبي 2007م - 2011م.
يُذكر أن السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، الذي شغل منصب سفير ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2016م ، قدّم أوراقَ اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.