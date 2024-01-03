"فيصل بن بندر" يستقبل طبيبين سعوديين حصدا جائزتين ضمن جوائز أفضل 100 طبيب عالميًا

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، استشاري قسطرة الشرايين والصمامات بمستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور محمد بن علي البارقي، وطبيب العناية الحرجة لدى الكبار بمستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور محمد بن نشمي الفهادي، الحائزين على جائزتين من معهد القمم العالمية (GSI) ضمن جوائز أفضل 100 طبيب حول العالم.
وهنّأ الأمير فيصل الطبيبين "البارقي" و"الفهادي" بهذا المنجز العالمي، الذي جاء بعد توفيق الله سبحانه؛ نظير ما توليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين من دعم واهتمام وعناية للقطاع الصحي.
وأكد الطبيبان أن هذا المنجز الوطني تحقق بدعم القيادة للقطاع الصحي والكوادر الصحية السعودية على مختلف الاصعدة، مثمنين دعم ومتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للمؤسسات الصحية وكوادرها بالمنطقة.