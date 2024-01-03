"فيصل بن بندر" يستقبل طبيبين سعوديين حصدا جائزتين ضمن جوائز أفضل 100 طبيب عالميًا

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، استشاري قسطرة الشرايين والصمامات بمستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور محمد بن علي البارقي، وطبيب العناية الحرجة لدى الكبار بمستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور محمد بن نشمي الفهادي، الحائزين على جائزتين من معهد القمم العالمية (GSI) ضمن جوائز أفضل 100 طبيب حول العالم.