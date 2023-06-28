مستشفى الطوارئ في منى يواصل خدماته لضيوف الرحمن أيام التشريق

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز وحدة مخصصه للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (34) سريرًا، إلى جانب تجهيز قسمين للتعامل مع حالات ضربات الشمس، مع إمكانية التوسع ورفع الطاقة الاستيعابية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، تحسبًا لزيادة أعداد حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب مركز القيادة والتحكم، الذي يُعد مركزًا لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر، والتوجيه والمتابعة للقرارات الاستراتيجية الصحية، من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة.