في مشهد مؤثر.. شاب تايلندي يجهش بالبكاء خلال قراءته آيات تحث على البر بالوالدين
أجهش الشاب التايلندي شريف عبدالله عيسى بالبكاء متأثرًا خلال قراءته آيات تحث على بر الوالدين، في مشهد مؤثر بقاعة الاستماع لقراءات المتسابقين في مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بمملكة تايلند بمشاركة 3000 متسابق ومتسابقة على المستوى الوطني وتقدر جوائزها بنصف مليون ريال.
جاء ذلك في مستهل التصفيات التي انطلقت بحضور وزير الثقافة التايلندي السيد إيثيبهول خونبلومي، وعصام بن صالح الجطيلي القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك للمسابقة التي تسعى إلى تحفيز أبناء مسلمي تايلند لحفظ القرآن الكريم والتنافس فيه وذلك في فندق الميراث.
ويتنافس في التصفيات النهائية 31 متسابقًا ومتسابقة من أصل 388 متسابقًا شاركوا في التصفيات الأولية من إجمالي 3000 من المتقدمين الذين من مختلف محافظات ومدن تايلند، حيث سيتم اختيار ثلاثة طلاب من كل فرع للفوز بجوائز المسابقة في فروعها الأربعة والتي تقدر جوائزها بنصف مليون ريال.