في مشهد مؤثر.. شاب تايلندي يجهش بالبكاء خلال قراءته آيات تحث على البر بالوالدين

ويتنافس في التصفيات النهائية 31 متسابقًا ومتسابقة من أصل 388 متسابقًا شاركوا في التصفيات الأولية من إجمالي 3000 من المتقدمين الذين من مختلف محافظات ومدن تايلند، حيث سيتم اختيار ثلاثة طلاب من كل فرع للفوز بجوائز المسابقة في فروعها الأربعة والتي تقدر جوائزها بنصف مليون ريال.