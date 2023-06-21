انخفاض معدلات وفيات حوادث الطرق في المملكة.. ثمرة أنظمة حازمة وتقنيات حديثة

ويتم توثيق أعمال الجهات في مجال السلامة المرورية مع منظمة الصحة العالمية، ويتباين معدل الوفيات حسب العمر في الفئات العمرية الأقل من 15 سنة على مستوى المملكة العربية السعودية ومناطقها الإدارية، حيث سجلت الفئة العمرية الأقل من خمس سنوات أعلى معدل على مستوى المملكة.