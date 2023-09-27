فعاليات منوعة وأوبريت وعروض مرئية.. "إنسان" الرياض تحتفي باليوم الوطني الـ93

احتفلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، باليوم الوطني 93 للمملكة، في نادي إنسان الاجتماعي، وبحضور المدير العام محمد بن سعد المحارب، ومنسوبي "إنسان" والمدعوين ووسائل الإعلام، وعدد كبير من أبناء الجمعية.
بدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للمدير العام محمد بن سعد المحارب رفع فيها التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة.
وهنّأ "المحارب"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض- رئيس مجلس الإدارة، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية- نائب رئيس مجلس الإدارة- رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة بهذه المناسبة العزيزة.
وقال "المحارب": "يأتي الاحتفاء باليوم الوطني السعودي ابتهاجًا بهذه الذكرى العزيزة على نفوس المواطنين واستذكار نشأة الدولة السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله؛ حيث تتجدد هذه الذكرى في كل عام، وتبقى حاضرة في قلوب أبناء الوطن، ونحن نشعر بالسعادة الغامرة، وبكل معاني الوفاء والإخلاص والصدق والمحبة، ويُعد هذا اليوم في تاريخ بلادنا المباركة مصدرًا للفخر والاعتزاز؛ حيث شهد تتويج ملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه.
وأضاف أن ترجمة الاعتزاز بهذا اليوم تنطلق من خلال ما نقدمه لوطننا المعطاء من جهود وتضحيات لرفعة مكانته بين دول العالم، وليكون منارًا للخير والعلم والمعرفة في ظل دعم حكومتنا الرشيدة، وبفضل الله تعالى فقد تحققت هذه رؤية الوطن الطموحة 2023، من خلال ما نشهده من ازدهار وتوسع شَمِلَ كل المجالات.
وهنّأ المدير العامُّ الأبناءَ بهذه المناسبة وقال: "أهنئكم بهذه المناسبة السعيدة والذكرى العطرة، ونحن في "إنسان" نسعى (نحلم ونحقق) ومعكم وبكم سوف تتحقق الأحلام النبيلة والهدف السامي الذي يمنحكم الاستقلالية والاعتماد على الذات ويحقق أحلامكم من خلال برامج التمكين والتوظيف والتعليم.
وفي ختام كلمته شكر "المحارب" الجهات الداعمة لحفل اليوم الوطني 93 في "إنسان"، وكل مَن ساهم في نجاح هذا الحفل من جهات وحضور وإعلاميين ومتطوعين، والأبناء والمشرفين على تنظيم هذا الحفل.
من جهته عبّر أحد أبناء إنسان نيابة عن زملائه، عن بالغ سرورهم وسعادتهم بالاحتفاء باليوم الوطني 93 وصدق مشاعرهم وإخلاصهم لبلادهم وتلاحمهم الوطني؛ مبينًا أن ذكرى اليوم الوطني هي من أعز المناسبات على قلوبهم، مجددين وفاءهم لهذا الوطن المعطاء، وشاكرين لجمعيتهم "إنسان" هذا الاهتمام وحرصها على إشراكهم في المناسبات الوطنية.
وتوالت فقرات الحفل تباعًا حيث شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن اليوم الوطني 93 يحاكي مسيرة الوطن والإنجازات العظيمة التي واكبت مراحل التطوير والازدهار في هذه البلاد المباركة.. تلا ذلك فقرة "نحلم ونحقق" بمشاركة مجموعة من أبناء "إنسان" استعرضوا فيها قصص نجاحهم وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم من خلال ما وفّرته لهم الجمعية من ممكنات ساهمت في نجاحهم ومساعدتهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.
عقب ذلك قدّم أبناء "إنسان" أوبريت "يا وطن" يجسّد حبهم ووفاءهم للوطن.
وفي ختام الحفل تم تكريم الأفراد والجهات الداعمة لحفل الجمعية، والتقاط الصور التذكارية.
ونظّمت فروع "إنسان" العديد من الفعاليات المتنوعة، إضافة إلى زيارات لمختلف الجهات، والابتهاج بهذا اليوم السعيد، والمشاركة في الفعاليات الوطنية التي تنظمها المحافظات، واستضافة الأبناء من قِبَل جهات رسمية وأهلية، علاوة على مسابقة أطلقتها الجمعية بمناسبة اليوم الوطني 93، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها الكثير من أبناء الوطن.