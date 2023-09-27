فعاليات منوعة وأوبريت وعروض مرئية.. "إنسان" الرياض تحتفي باليوم الوطني الـ93

وقال "المحارب": "يأتي الاحتفاء باليوم الوطني السعودي ابتهاجًا بهذه الذكرى العزيزة على نفوس المواطنين واستذكار نشأة الدولة السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله؛ حيث تتجدد هذه الذكرى في كل عام، وتبقى حاضرة في قلوب أبناء الوطن، ونحن نشعر بالسعادة الغامرة، وبكل معاني الوفاء والإخلاص والصدق والمحبة، ويُعد هذا اليوم في تاريخ بلادنا المباركة مصدرًا للفخر والاعتزاز؛ حيث شهد تتويج ملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه.