لبنان.. اختطاف مواطن سعودي على طريق مطار بيروت

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم إنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس قضية "اختطاف" مواطن سعودي في بيروت، مضيفًا عبر حسابه على تويتر بأن "ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا". مشددًا على أن سلطات البلاد "تعمل دائمًا وبيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان".