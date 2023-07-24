الوطنية للإسكان تطلق 3 مشاريع سكنية في ضاحية سدايم بجدة

ويُشار إلى أن الوطنية للإسكان ولأول مرة تطلق مشروعًا سكنيًا يتاح فيه البيع للمستفيدين ولغير المستفيدين من الدعم السكني، مع تقديم أسعار خاصة ومميزة لمستحقي الدعم والمسجلين في برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية، كما أعلنت الشركة عن تقديم عروض تمويلية بنسبٍ حصرية على الوحدات السكنية وذلك بالتعاون مع عددٍ من البنوك المحلية، بالإضافة إلى باقات الدعم السكني التي تتراوح ما بين 100-150 ألف ريال وذلك وفق إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.