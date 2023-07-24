الوطنية للإسكان تطلق 3 مشاريع سكنية في ضاحية سدايم بجدة

أطلقت الوطنية للإسكان NHC ثلاثة مشاريع سكنية في ضاحية سدايم، أحدث الضواحي السكنية في محافظة جدة، والتي تم تدشينها في السابع عشر من شهر يوليو لعام 2023، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة.
حيث أطلقت الوطنية للإسكان مشروع "ميان" البالغ مساحته 117 ألف متر مربع، وبعدد وحدات تصل إلى 458 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا" بتصاميم عصرية ومساحاتٍ متنوعة، وذلك بالشراكة مع شركة مكيّون مطورون وعمرانيون.
كما أطلقت مشروع "أريج" على مساحة تجاوزت 62,057 ألف متر مربع، موفرًا 238 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا"، والذي يأتي بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري.
بالإضافة إلى مشروع "نساج سدايم" والذي سيوفر 352 وحدة سكنية من نوع "فيلا" ويمتد على مساحة تجاوزت 100 ألف متر مربع، وفق أعلى معايير الجودة في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وذلك بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني.
ويُشار إلى أن الوطنية للإسكان ولأول مرة تطلق مشروعًا سكنيًا يتاح فيه البيع للمستفيدين ولغير المستفيدين من الدعم السكني، مع تقديم أسعار خاصة ومميزة لمستحقي الدعم والمسجلين في برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية، كما أعلنت الشركة عن تقديم عروض تمويلية بنسبٍ حصرية على الوحدات السكنية وذلك بالتعاون مع عددٍ من البنوك المحلية، بالإضافة إلى باقات الدعم السكني التي تتراوح ما بين 100-150 ألف ريال وذلك وفق إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.
وتمتد ضاحية "سدايم" على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، وتوفّر أكثر من8000 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، والتي تتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من تحليل الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 45 ألف نسمة، كما تقع في موقع استراتيجي شرق مدينة البحيرات وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية الهامة.
كما تقدم الضاحية مفهومًا عصريًا لجودة الحياة بتكامل المرافق والخدمات من مساجد وجوامع ومراكز صحية ومرافق تعليمية ومحلات تجارية، بالإضافة إلى حديقة مركزية ومسار رياضي يمتد على طول 8 كم، لتسهّل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، وتمنحهم بيئة حيوية مبتكرة.
ويمكن حجز الوحدات السكنية بالمشاريع المطروحة والاطلاع على كافة الخيارات، من خلال أخذ موعد إلكتروني لزيارة مقر مركز سكني الشامل بمحافظة جدة على الرابط التالي: https://nhc.sa/ar/node/47431
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.