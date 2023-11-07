أمير تبوك يستقبل أعضاء اللجان المنظمة والملاك المشاركين في كأس الأولمبية للهجن 2023

وفي بداية الاستقبال نوه أمير المنطقة بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع رياضة الهجن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وتشجيع أهل الهجن ودعمهم للتمسك بموروثهم العريق للهجن التي وحّد الملك عبد العزيز -رحمه الله -المملكة على ظهورها، وكذلك الحرص على توفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 م.