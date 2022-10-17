بالأرقام.. "التواصل الحكومي" يكشف نسب اكتفاء ذاتي عالية للمملكة من الأغذية

وأوضح المركز، عبر حسابه على "تويتر"، أن المملكة حققت نسـب اكتفـاء ذاتـي مـا بيـن مكتملة وعاليـة من الأغذية، مبيناً أن هذه النسب كالآتي: "التمور 118% والكوسة 100%، والعنب 65%، الباذنجان 106%، والبطيخ 99%، والمانجو 60%، والتين 107%".