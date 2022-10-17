بالأرقام.. "التواصل الحكومي" يكشف نسب اكتفاء ذاتي عالية للمملكة من الأغذية

كشف مركز التواصل الحكومي، تزامناً مع يوم الأغذية العالمي، عن نسب اكتفاءٍ ذاتي عالية استطاعت المملكة تحقيقها من الأغذية.
وأوضح المركز، عبر حسابه على "تويتر"، أن المملكة حققت نسـب اكتفـاء ذاتـي مـا بيـن مكتملة وعاليـة من الأغذية، مبيناً أن هذه النسب كالآتي: "التمور 118% والكوسة 100%، والعنب 65%، الباذنجان 106%، والبطيخ 99%، والمانجو 60%، والتين 107%".
وأضاف عارضاً للنسب: "البطاطس 92%، والأسماك 58%، والفاصولياء 104%"، والبامية 102%، والشمام 82%، ومنتجات الألبان 121%، والخيار 101%، والدواجن 65%، وبيض المائدة 112%".