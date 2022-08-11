"تعليم سراة عبيدة" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

اعتمد مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة أ.تركي بن أحمد الفالح، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ في كافة المراحل الدراسية .
وتمنى " الفالح" لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، مقدماً شكره لمنسوبي ومنسوبات إدارة شؤون المعلمين والمعلمات على جهودهم المبذولة في إنجاز حركة النقل الداخلي بالوقت المحدد.
وبدوره، أكد مدير إدارة شؤون المعلمين والمعلمات أ.سعيد بن أحمد الوهابي، أن الحركة راعت تحقيق رغبات المعلمين والمعلمات حسب الاحتياج والمفاضلة، علمًا بأن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور".
وأوضح "الوهابي" أنه يمكن تقديم التظلمات على نتيجة الحركة عبر حساب المعلم والمعلمة في نظام "نور" حتى تاريخ 15 محرم الجاري.