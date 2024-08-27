مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة عشريني مع قطع حاد في عضلات الساق والأعصاب الشظوية

شهد مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، عملية جراحية ناجحة لإنهاء معاناة مراجع عشريني، كان قد تَعرض لإصابة عضلية أثناء ممارسة رياضة كرة القدم، أجبرته على البقاء على السرير والشعور بالألم الشديد عند الحركة أو المشي.. وقد راجع عدة مستشفيات دون الوصول لأي تشخيص واضح ومحدد لإصابته؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع.
وقال البروفيسور الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد الكندي: راجع المريض العيادة بعد أسبوعين من الإصابة، وهو يشكو من الشعور بالألم الشديد والمتزايد عند المشي، مع وجود تنميل موضعي بالساق اليسرى، وصعوبة في المشي والحركة، وعدم القدرة على أداء مهام عمله. وعلى الفور تم إخضاعه للفحص السريري وعمل تصوير بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والصبغة والأشعة السينية الرقمية (Digital X-rays) والتحاليل المخبرية، وتخطيط كامل لأعصاب الطرف السفلي الأيسر.
وأوضح أن كامل نتائج الفحوصات أكدت وجود فجوة واضحة في العضلة الشظوية الطويلة للساق، وصعوبة تحريك قدمه اليسرى إلى الأعلى، بالإضافة إلى الكشف عن تجمع دموي موضعي تَسبب في حدوث ضغط شديد على العصب الشظوي؛ مما أدى إلى "سقوط القدم"، هذا بالإضافة إلى وجود قطع طولي كبير في العضلة الشظوية الطويلة.
وأفاد البروفيسور "الجاسر" بأن الفريق الطبي عقب انتهائه من دراسة كامل الفحوصات، قرر التدخل الجراحي.. وبعد اتخاذ كل التدابير الطبية اللازمة لسلامة المريض، أجريت له العملية مستغرقةً 4 ساعات متواصلة، وتم فيها إزالة التجمع الدموي المسبب للضغط على العصب الشظوي، وتحريره، مع التأكد من عمله أثناء الجراحة باستخدام أدوات خاصة لتحفيز تلك الأعصاب، تَبِعَ ذلك إصلاح القطع في العضلة الشظوية الطويلة، نُقِلَ بعدها المريض إلى جناح التنويم.
وفي الختام قال البروفيسور الدكتور فوزي الجاسر إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد بدون أية مضاعفات؛ مشيرًا إلى أن الفحص الأوليّ بعد الجراحة أثبت نجاح العملية والعودة التدريجية لعمل العصب الشظوي؛ حيث تمكن المريض من تحريك كامل أصابع القدم اليسرى، وخرج من المستشفى خلال يومين وهو بصحة جيدة، وانتهت أعراض الألم والتنميل، مع إعطائه بعض الإرشادات، وتوصيته بمتابعة برنامج علاج طبيعي مكثف، لاستعادة التشافي الكامل بإذن الله.