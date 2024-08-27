مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة عشريني مع قطع حاد في عضلات الساق والأعصاب الشظوية

وأفاد البروفيسور "الجاسر" بأن الفريق الطبي عقب انتهائه من دراسة كامل الفحوصات، قرر التدخل الجراحي.. وبعد اتخاذ كل التدابير الطبية اللازمة لسلامة المريض، أجريت له العملية مستغرقةً 4 ساعات متواصلة، وتم فيها إزالة التجمع الدموي المسبب للضغط على العصب الشظوي، وتحريره، مع التأكد من عمله أثناء الجراحة باستخدام أدوات خاصة لتحفيز تلك الأعصاب، تَبِعَ ذلك إصلاح القطع في العضلة الشظوية الطويلة، نُقِلَ بعدها المريض إلى جناح التنويم.