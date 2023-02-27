رئيس أساقفة النمسا: المملكة مكان ولادة الإسلام وتدعو إلى التعاون لوقف الآلام في العالم

وأضاف: العالم اليوم يعيش في وقت عصيب يتغير بسرعة، وأن الحروب للأسف في الكثير من الأماكن في العالم، وأيضاً هناك تحديات التغير المناخي، وهذا ما يجعل هذه الأرض المباركة المملكة العربية السعودية، مكان ولادة الإسلام ومكان الدعوة إلى السلام، تبذل كافة الجهود وتدعو دائماً إلى التعاون والعمل المشترك لوقف الآلام في العالم، ومواجهة هذه التحديات؛ ونشر رسالة السلام ومحاولة وقف الحروب والآلام في البشرية.