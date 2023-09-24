فيصل بن فرحان: المملكة تؤكّد أهمية التعاون الجماعي مع "أوبك بلس" في استقرار أسواق البترول العالمية

وأضاف الأمير فيصل في كلمة المملكة العربية السعودية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، في نيويورك، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة حريصة على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.