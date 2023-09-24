فيصل بن فرحان: المملكة تؤكّد أهمية التعاون الجماعي مع "أوبك بلس" في استقرار أسواق البترول العالمية

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن المملكة العربية السعودية تؤكّد دائماً أهمية التعاون الجماعي مع مجموعة "أوبك بلس" في استقرار أسواق البترول العالمية، وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وأمنها.
وأضاف الأمير فيصل في كلمة المملكة العربية السعودية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، في نيويورك، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة حريصة على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.
وبيّن أن سياسة "أوبك بلس" أسهمت في مراقبة الأسواق من كثب وتبني نهج احترازي، في استقرار أسواق البترول وتوازنها، كما بدا واضحاً في الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول عام 2022، مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى، مثل أسواق الغاز الطبيعي والفحم.