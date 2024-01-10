سمو محافظ الأحساء يلتقي منسوبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وفي سياق متصل، أوضح مدير فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالأحساء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد البريك أن الفرع يعمل ضمن منظومة متكاملة مع بقية الجهات ذات العلاقة، لمواصلة مسيرة التطوير والمتابعة والعطاء وفق الخطط والأهداف المنشودة لمملكتنا الحبيبة بما يرتقي مع طموحات القيادة الرشيدة لوطننا الغالي ، مقدماً شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه وحرصه على ما يبذله سموّه من متابعة حثيثة لتلمس احتياج المواطنين والمحافظة من مشاريع تنموية رائدة، تعود على المواطنين بالخير والبركة وتساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030