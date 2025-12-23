فريق طبي ينقذ سبعينيًا من نزيف حاد في المخ برعاية متكاملة بين مستشفيي الدرعية وحريملاء

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 67 عامًا، بعد إصابته بنزيف حاد في المخ، استدعى إجراء عملية عاجلة لإزالة عظمة الجمجمة ووقف النزيف.
وعقب استقرار حالته الأولية، نُقل المريض إلى مستشفى حريملاء العام وهو يعاني من ضعف شديد في الوعي والإدراك، حيث تولى فريق الرعاية التلطيفية متعدد التخصصات متابعة حالته، وتقديم الدعم الطبي والنفسي والروحي.
ومع تحسّن وضعه الصحي، عاد المريض إلى مستشفى الدرعية لإجراء عملية إعادة إغلاق عظمة الجمجمة بنجاح، ثم استكمل العلاج والتأهيل في مستشفى حريملاء، وسط متابعة دقيقة لمؤشراته الصحية، وضبط ضغط الدم، إلى جانب برامج العلاج الطبيعي والدعم النفسي.
وشهدت حالة المريض تحسنًا تدريجيًا، حيث استعاد وعيه، وتمكن من الجلوس والتفاعل مع الفريق الطبي والزوار، ليعود لاحقًا إلى ممارسة حياته الطبيعية، ويغادر المستشفى بعد استقرار حالته.
ويضم فريق الرعاية التلطيفية المشرف على الحالة عددًا من التخصصات الصحية، تشمل الأطباء، التمريض، التغذية العلاجية، العلاج الطبيعي، العلاج التنفسي، الصيدلة، الخدمة الاجتماعية، والدعم النفسي والروحي.
ويعكس هذا الإنجاز التكامل بين مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث، وحرصه على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي وتعزيز كفاءة الرعاية التخصصية.