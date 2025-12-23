فريق طبي ينقذ سبعينيًا من نزيف حاد في المخ برعاية متكاملة بين مستشفيي الدرعية وحريملاء

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 67 عامًا، بعد إصابته بنزيف حاد في المخ، استدعى إجراء عملية عاجلة لإزالة عظمة الجمجمة ووقف النزيف.