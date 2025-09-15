بجاهزية عالية وكوادر مؤهلة.. تجمع المدينة الصحي يتصدر "أداء الصحة" في إنقاذ الأرواح

ويُبرز هذا الإنجاز جاهزية منظومة الرعاية الصحية في المدينة، وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية، إلى جانب سرعة الاستجابة وتطبيق البروتوكولات العالمية في التعامل مع الحالات الطارئة، وهو ما أسهم في خفض معدلات الوفيات والإعاقات الناتجة عن السكتات الدماغية، وتحسين جودة حياة المرضى.