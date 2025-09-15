بجاهزية عالية وكوادر مؤهلة.. تجمع المدينة الصحي يتصدر "أداء الصحة" في إنقاذ الأرواح

في إنجاز وطني يعكس تميز الخدمات الصحية في منطقة المدينة المنورة، حصد تجمع المدينة المنورة الصحي المركز الأول في مسار إنقاذ الأرواح – إدارة حالات السكتة الدماغية الحادة، عن المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية.
وجاء التكريم ضمن جائزة “أداء الصحة” في دورتها السابعة، التي تُنظّمها وزارة الصحة لتحفيز التميز ورفع كفاءة الخدمات الطبية على مستوى المملكة، حيث سلّم معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل الجوائز للفائزين.
ويُبرز هذا الإنجاز جاهزية منظومة الرعاية الصحية في المدينة، وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية، إلى جانب سرعة الاستجابة وتطبيق البروتوكولات العالمية في التعامل مع الحالات الطارئة، وهو ما أسهم في خفض معدلات الوفيات والإعاقات الناتجة عن السكتات الدماغية، وتحسين جودة حياة المرضى.
كما حقق مركز القلب التابع للتجمع المركز الثاني في مسار إنقاذ الأرواح – إدارة حالات احتشاء عضلة القلب، في تأكيد جديد على كفاءة التجمع في تخصصات حيوية متعددة.
وأكد تجمع المدينة الصحي أن هذا التتويج يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي جعلت صحة الإنسان أولوية قصوى، من خلال تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.
ويواصل التجمع جهوده لتعزيز برامجه التطويرية ورفع جاهزية مستشفياته ومراكزه التخصصية، إلى جانب التدريب المستمر للكوادر الصحية، لضمان تقديم خدمات متكاملة تتميز بالجودة وسرعة الاستجابة وتلبي تطلعات المجتمع.