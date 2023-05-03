"جامعة شقراء" تستضيف الاجتماع الـ16 للجنة كليات الحاسب بالمملكة

وأوضح "السيف" خلال الاجتماع، أن المرجو من كليات الحاسب في الوقت الحالي، هو تقديم عمل وجهد كبير؛ كونها تتعامل مع قطاع مهم ورئيسي ترتكز عليه رؤية المملكة 2030؛ حيث يُعد مجال الحاسب وتقنية المعلومات من القطاعات التي توليها قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- اهتمامًا بالغًا؛ إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع لتحقيق النهضة التقنية؛ متمنيًا أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع في تحقيق مستهدفات كليات الحاسب ومخرجاتها، والربط والتناغم مع احتياجات سوق العمل بالمملكة.