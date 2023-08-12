"وعد" تنفّذ أكثر من 193 ألف فرصة تدريبية خلال النصف الأول من 2023م

تجاوزت مبادرة الحملة الوطنية للتدريب (وعد)، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن إستراتيجيتها التدريبية لتحفيز القطاع الخاص، مستهدفاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بوصول عدد الفرص التدريبية إلى أكثر من 193 ألفًا، حيث كان مستهدف الحملة 192 ألف فرصة تدريبية.
وتشكل المستهدفات النهائية لحملة وعد بنهاية عام 2025 توفير 1.155.000 فرصة تدريبية من خلال التعاون مع 14 شركة وطنية.
وتحرص الوزارة من خلال (وعد) على الارتقاء بسوق العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، ووضعت سبعة معايير لمشاركة الشركات الوطنية في الحملة أهمها تدريب 12% من السعوديين سنويًا.
وتسعى إلى توفير مزيدٍ من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل.