"وعد" تنفّذ أكثر من 193 ألف فرصة تدريبية خلال النصف الأول من 2023م

تجاوزت مبادرة الحملة الوطنية للتدريب (وعد)، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن إستراتيجيتها التدريبية لتحفيز القطاع الخاص، مستهدفاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بوصول عدد الفرص التدريبية إلى أكثر من 193 ألفًا، حيث كان مستهدف الحملة 192 ألف فرصة تدريبية.