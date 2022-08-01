بشراكة استراتيجية مع وزارة الرياضة.. "منشآت" تطلق تحدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرياضي

وأوضحت "منشآت"، أن الخط الزمني للتحدي يتضمن مرحلتين؛ الأولى تكون عبر الإنترنت، والثانية من خلال المشاركة في الهاكثون؛ حيث سيتم استقبال طلبات تقديم الحلول حتى تاريخ 21 أغسطس 2022؛ وذلك عبر الرابط: https://www.thakaa.sa/challenges/sports-challenge؛ في حين سيكون إعلان الفِرَق المرشحة في 24 أغسطس؛ فيما ستبدأ مرحلة الهاكثون بالعمل مع المرشدين من 25 أغسطس وحتى 8 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 10 سبتمبر 2022م؛ فيما سيقدم الشريك الاستراتيجي للتحدي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" العديد من الخدمات الدعمة للتحدي.