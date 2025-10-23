"فلكية جدة": هلال جمادى الأولى يُزيّن الأفق الغربي الليلة

وأضاف أن القمر، ومع ابتعاده التدريجي عن وهج الشمس، سيبدو أكثر وضوحًا مقارنة بالليلة الماضية، مشيرًا إلى أن ارتفاعه سيزداد يومًا بعد يوم مع اتساع الجزء المضيء منه؛ مما يتيح فرصة مميزة لمتابعة ظاهرة "نور الأرض"، حين يبدو الجزء غير المضيء من القمر مضاءً بخفوت جميل نتيجة انعكاس ضوء الشمس المرتد من كوكب الأرض على سطحه.