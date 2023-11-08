"بر جدة" توقع اتفاقية تعاون مع المعهد الصناعي الثانوي لدعم العمل الاجتماعي

يُذكر أن جمعية البر بجدة تعمل وفق رؤيتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في خدمة العمل الاجتماعي الذي يلامس حاجات الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي عبر تقديم العديد من البرامج والأنشطة التي تساهم في تمكين العمل الخيري واستدامته، كما تعمل الجمعية على التوسع المستمر في برامجها الخاصة بالعمل التطوعي في مختلف التخصصات التي تخدم المجتمع، وتحرص الجمعية على توسيع شراكاتها مع مختلف القطاعات بما فيها القطاع غير الربحي بما يساهم في أداء أدوارها المجتمعية ذات الأثر المستدام.