بصمة لم يُخفِها غبار الزمن.. هل يعود "بابا فرحان"؟ إجابة وإيضاح من مؤلفه لـ"سبق"

وعن ذكريات ومكانة "بابا فرحان" في نفسه، أوضح: "المسلسل له أكثر من 30 عامًا وما زال في الذاكرة، والناس تنادي بعودته، ويسألون عليه، ويترحمون على تلك المرحلة وكيف استطعنا الوصول للطفل في زمن بسيط وإمكانات متواضعة، ويكفي أننا ثقفنا طفل الأمس من خلال المسلسل؛ فيكفيني فخرًا أنني كنت جزءًا من هذا العمل، وكيف أثرنا إيجابيًّا على أطفال تلك المرحلة، فمع هذا المنجز يشعر الإنسان أن حياته لم تمر دون تأثير، هذه وجهة نظري بصفتي عاشقًا للدراما بكل أشكالها؛ لأن الأثر الاجتماعي من أهم رسائل الدراما؛ خاصة ما يستهدف الطفل".