نمو "الدخل غير النفطي" يؤكّد نجاح برامج "رؤية 2030" في تعزيز الاقتصاد الوطني

منذ الإعلان عن رؤية 2030 في صيف 2016، وهي تحقّق كل ما وعدت به من تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقوية أركانه، وانطلاقته على مبادئ قويمة وأسس ثابتة تجعل منه اقتصادًا نموذجيًّا بمواصفات عالمية، تتنوع فيه مصادر الدخل بعيدًا عن دخل النفط، الذي ظلّت المملكة تعتمد عليه عقودًا طويلة في إعداد ميزانياتها العامة عامًا بعد آخر، وشهرًا بعد آخر، أوفت الرؤية بما وعدت به، وعملت على استحداث قطاعات اقتصادية قادرة على تنمية الاقتصاد الوطني، والنهوض به إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار النوعي، وظهر ذلك في الإحصائيات الرسمية الصادرة من الداخل، وكذلك من الخارج، وأشارت إلى أن المملكة نجحت في تعزيز اقتصادها الوطني غير النفطي، والنهوض به، معتمدة على برامج وخطط عدة جاءت بها الرؤية.