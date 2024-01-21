5 آلاف ريال عقوبة عدم الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة.. "الداخلية" توضّح

وأشارت "الداخلية" إلى أن النظام حدد غرامات تخص المخالفات المرتكبة في آلية تفعيله، منها فرض غرامة 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة مخالفة للمواصفات الفنية المبينة، وغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا وعن كل جهاز من أجهزة الكاميرات الأمنية لم يركَّب وفق وثيقة الشروط، وغرامة 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تُبَين أنها مجهزة بكاميرات مراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام، وغرامة قدرها 5.000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات حسب المدة المنصوصة في وثيقة الشروط، وغرامة 10.000 ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.