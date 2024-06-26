"الضمان الاجتماعي": ثبوت عدم جدية البحث عن عمل يُعرّض المستفيد لإيقاف صرف المعاش

وأشار إلى أنه وفقًا للفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي التي تنص على أنه "يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم لمنصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة".