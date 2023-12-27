"سار" والعثيم للاستثمار توقعان عقدًا لتطوير مركز تجاري متعدد الاستخدامات في الهفوف

وسعيًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في تطوير المركز التجاري متعدد الاستخدامات، تم اختيار أرض ذات مواصفات مميزة، حيث تقع الأرض التي سيتم تطوير المركز التجاري متعدد الاستخدامات عليها، على طريق الملك فهد بالهفوف، كما تتميز بقربها من محطة قطار الخطوط الحديدية السعودية، وتمتد بمساحة تزيد عن 90 ألف متر مربع.