"سار" والعثيم للاستثمار توقعان عقدًا لتطوير مركز تجاري متعدد الاستخدامات في الهفوف

وقعت شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" اتفاقية استثمارية مع شركة العثيم للاستثمار تمثلت في عقد لمدة 25 سنة، لتطوير مركز تجاري متعدد الاستخدامات بطابع نموذج حضري في مدينة الهفوف، وذلك دعما للتنمية العمرانية في المنطقة، وخلق مشاريع تسهم في نموها ورفع مستوى جودة الحياة فيها.
وقع الاتفاقية من قبل الخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار خالد المالك الرئيس التنفيذي ومن جانب العثيم للاستثمار الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي للمجموعة في حضور الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكات النموذجية بين المؤسسات الوطنية من خلال تطوير مشاريع تجارية نموذجية خاصة في مجال الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي.
وستفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة للاستفادة الكاملة من إمكانيات ومقومات منطقة الأحساء الطبيعية والسياحية والتراثية والثقافية، بما يساهم في تعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة للمنطقة.
وسعيًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في تطوير المركز التجاري متعدد الاستخدامات، تم اختيار أرض ذات مواصفات مميزة، حيث تقع الأرض التي سيتم تطوير المركز التجاري متعدد الاستخدامات عليها، على طريق الملك فهد بالهفوف، كما تتميز بقربها من محطة قطار الخطوط الحديدية السعودية، وتمتد بمساحة تزيد عن 90 ألف متر مربع.
وتعكس هذه الاتفاقية الجهود المشتركة في تنمية البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع نجاحًا كبيرًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز السياحة في المنطقة، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة للمنطقة في مختلف القطاعات الحيوية.
ومن جانبة عبر الأستاذ مشعل بن عميره عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة "سار" لتطوير هذا المشروع النموذجي المتكامل .
وقال إن الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك وبناء شراكات ذكية تنعكس على المصالح الاستراتيجية للجانبين، منوها بالتحول الكبير الذي تشهده شركة العثيم للاستثمار وحرصها على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الوطنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار إلى الرؤية والخطط التوسعية للشركة والتي تهدف إلى إضافة منظومة من المجمعات التجارية والمشاريع الاستثمارية المتكاملة في مختلف مناطق المملكة لتعزيز ريادتها في هذا المجال وإثراء نشاط السياحة والترفيه وتوفير البيئة الجاذبة لاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية فضلا عن تحسين عناصر جودة الحياة.
يذكر أن العثيم للاستثمار والتي أدرجت ضمن قائمة أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023، وتمتلك (12) مجمعاً تجارياً بالإضافة إلى محفظة مشاريع استثمارية قيد التنفيذ تشتمل على 23 مشروعاً موزعة على مناطق ومدن المملكة باستثمارات تزيد على 12 مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى , الفنادق , الاستثمار العقاري , الترفيه , السينما , الأزياء, المطاعم والكافيهات , الذكاء الاصطناعي , المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).