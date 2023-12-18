إنقاذ طفل بمجمع الملك فيصل بالطائف بعد ابتلاعه "قطعة عظم"

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالتجمُّع الصحي بالطائف، في استخراج قطعة من العظم ابتلعها طفل يبلغ من العمر 3 أعوام أثناء تناوله للطعام تسبّبت في معاناته من صعوبة في التنفس واختلال في نسبة الأوكسجين بالدم نتيجة حدوث انسداد جزئي لمجرى الهواء بعد دخول قطعة العظم الى الشعب الهوائية .