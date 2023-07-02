"العظية" و"الحناء".. موروثات تنفرد بها نساء جازان تتحول إلى موضة في الأعياد

وتعتبر نبتتا "الشذاب" و"البعيثران" العطريتان من المكونات الأساسية للعظية الجيزانية المعروفة بـ"الولبة"، وتبدأ عملية "الولبة" التي تقوم بها إحدى المتخصصات بوضع مسحوق مادة الطيب بعد تقسيم شعر الرأس إلى جزأين فيما يعرف بـ"فرقة الشعر" وتضفيره، ومن ثم وضع مسحوق الطيب المكون من "المحلب والزر والهيل والجوزاء"، والذي يخلط مع الماء للحصول على قوام ثقيل ومتماسك، ويوضع فوقه مادة "ظفر الطيب" التي تُستخرج من "قواقع البحر"؛ مما يضفي على مسحوق الطيب المزيد من الروائح العطرية الجذابة.