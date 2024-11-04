سارعوا إلى تطعيم أطفالكم ضدّ الحصبة قبل نهاية المدة.. تنبيهٌ من "صحة الجوف" وتوعية

وأكّدت المديرية، أهمية جعل التطعيم ضدّ الحصبة خطوة أساسية لصحة المجتمع وسلامته، مبينةً أن الالتزام بالتطعيمات يعكس الاهتمام بالصحة العامة وتفادي الأوبئة، فيما نبّهت إلى أن "التهاب الحلق، واحمرار العينين، والطفح الجلدي، والسعال، والحمّى"، من أعراض الحصبة.