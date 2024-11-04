سارعوا إلى تطعيم أطفالكم ضدّ الحصبة قبل نهاية المدة.. تنبيهٌ من "صحة الجوف" وتوعية

دعت المديرية العامة للشؤون الصحية في الجوف، الآباء، إلى المسارعة في إعطاء أطفالهم اللقاح الثلاثي الفيروسي؛ لحمايتهم من أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، مشيرة إلى توافر اللقاح بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأكّدت المديرية، أهمية جعل التطعيم ضدّ الحصبة خطوة أساسية لصحة المجتمع وسلامته، مبينةً أن الالتزام بالتطعيمات يعكس الاهتمام بالصحة العامة وتفادي الأوبئة، فيما نبّهت إلى أن "التهاب الحلق، واحمرار العينين، والطفح الجلدي، والسعال، والحمّى"، من أعراض الحصبة.
وأشارت إلى أن "اللقاح المضاد للحصبة ليس مجرد حقنة، بل هو أمان واستثمار في صحة أطفالنا، حيث يحميهم من مضاعفات الحصبة التي قد تكون خطيرة"؛ موضحة أن المرحلة الأولى للقاح من عمر ٦ شهور حتى ٦ سنوات.
وشدَّدت "صحة الجوف" على أن لسلامة الأطفال يُرجى إحضارُهم للمراكز الصحية لأخذ التطعيمات خلال الفترة من ٣ نوفمبر إلى ١٥ ديسمبر.