"مشروع الدرعية" يعكس مستهدفات صندوق الاستثمارات في تطوير الاقتصاد الوطني

ولمن لا يعلم، فللمشروع أهمية كبيرة واستثنائية؛ لكونه يحتضن العديد من معالم المملكة الثقافية والتراثية، مثل حي طريف التاريخي، الذي يعد أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى العديد من المقومات التراثية التي ستجعل من المشروع وجهة جاذبة وفريدة، لتقدم لزوارها تجارب مميزة تتيح لهم التعرف على تاريخ المملكة والثقافة السعودية الأصيلة، وذلك من خلال استضافة الفعاليات الثقافية والتاريخية وزيارة المتاحف والمرافق المتنوعة.