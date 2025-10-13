سماء الشمالية تتزين باقتران القمر والمشتري قرب "رأس التوأم المؤخَّر"

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مشهدًا فلكيًا لافتًا فجر أمس، تمثّل في اقتران القمر في طور التربيع الأخير مع كوكب المشتري، بالقرب من نجم رأس التوأم المؤخَّر ضمن كوكبة الجوزاء، في ظاهرة جذبت أنظار هواة الفلك ومحبي مراقبة السماء.