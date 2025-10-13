سماء الشمالية تتزين باقتران القمر والمشتري قرب "رأس التوأم المؤخَّر"

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مشهدًا فلكيًا لافتًا فجر أمس، تمثّل في اقتران القمر في طور التربيع الأخير مع كوكب المشتري، بالقرب من نجم رأس التوأم المؤخَّر ضمن كوكبة الجوزاء، في ظاهرة جذبت أنظار هواة الفلك ومحبي مراقبة السماء.
وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن قمر شهر ربيع الآخر ظهر في التربيع الأخير، متوسّطًا كوكب المشتري ونجم رأس التوأم المؤخَّر، في مشهد واضح بالعين المجردة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تسبق نهاية الشهر القمري بعدة أيام.
وأضاف أن الاقتران ظاهرة بصرية فقط، إذ لا يعني تلامسًا حقيقيًا بين الأجرام، بل تقاربًا ظاهريًا نتيجة وقوعها على خط رؤية واحد من الأرض.
وبيّن أن مثل هذه الظواهر تُعد فرصة فريدة للتأمل في جمال الكون وفهم حركته المنتظمة، وتشجع هواة الرصد على التعرّف على مواقع الكواكب والنجوم البارزة، مثل نجمَي رأس التوأم المقدَّم والمؤخَّر في كوكبة الجوزاء.
وأكد أن رصد هذه المشاهد السماوية يعزّز الوعي الفلكي لدى الجمهور، ويشجع المهتمين على متابعة الظواهر التي تزين السماء على مدار العام.