92 مليون ريال لـ 172 مزارعاً.. صرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي

وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (92.049.939) ريالاً، وذلك لكمية (52.282) طناً، وذلك لـ 172 مزارعاً، تتضمن 22 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تمّ صرفه للمزارعين لهذا الموسم (768.604.719) ريالاً، وذلك لكمية (439.559) طناً، لـ 1435 مزارعاً.