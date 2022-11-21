مشجعات الصقور الخُضر في "البيت السعودي" بالدوحة لمساندة المنتخب

ويستقبل «البيت السعودي» زواره طيلة مدة إقامة المونديال الذي يستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الـ12 بعد منتصف الليل، متيحًا تجارب مميزة وتفاعلية، مثل لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضيًّا في جناح الأحلام عبر تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، إضافة إلى تجربة التصوير بقمصان المنتخب السعودي إلى جوار لاعبي المنتخب افتراضيًّا أيضًا، وتجربة تذوق الأكلات الشعبية والقهوة السعودية في الجناح الثقافي، ومتاحف تعرض منجزات الصقور الخضر التاريخية ومراحل تطور المنتخب، وأسماء لاعبيه منذ تأسيسه.