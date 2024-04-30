"الأرصاد" تصدر 3 إنذارات باللون الأحمر وإنذارًا برتقاليًا لـ"تبوك والجوف والشمالية"

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارين باللون الأحمر واللون البرتقالي بخصوص منطقة تبوك، إضافة إلى إنذار باللون الأحمر لمنطقة الجوف وآخر باللون الأحمر لمنطقة الحدود الشمالية.
تفصيلًا، أوضحت الأرصاد أن الإنذار باللون الأحمر لمنطقة تبوك يشمل "المعظم وتيماء"، ويتوقع أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، من الساعة 12:00 وحتى الساعة 23:00.
وبخصوص الإنذار البرتقالي لمنطقة تبوك فهو يشمل "البدع وحقل وضباء ونيوم شرما"، ويتوقع أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، من الساعة 12:00 وحتى الساعة 23:00.
وذكرت الأرصاد أن الإنذار باللون الأحمر لمنطقة الجوف يتضمن "القريات، ويتوقع أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، من الساعة 11:00 وحتى الساعة 23:00.
أما الإنذار الأحمر لمنطقة الحدود الشمالية، فقد لفتت "الأرصاد" إلى أنه يتعلق بـ"طريف"، ويشهد توقعات بأمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، من الساعة 12:00 وحتى الساعة 23:00.