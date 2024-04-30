"الأرصاد" تصدر 3 إنذارات باللون الأحمر وإنذارًا برتقاليًا لـ"تبوك والجوف والشمالية"

أما الإنذار الأحمر لمنطقة الحدود الشمالية، فقد لفتت "الأرصاد" إلى أنه يتعلق بـ"طريف"، ويشهد توقعات بأمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، من الساعة 12:00 وحتى الساعة 23:00.