"هايد بارك" تصل إلى الرياض عبر "معرض سيتي سكيب" العالمي وتستعرض أحدث مشروعاتها العقارية الرائدة في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري

ويتميز المشروع بتنوع تصميماته من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة، من 75 مترًا مربعًا إلى 687 مترًا، لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، أكثر من 5000 وحدة تم تسليمها حتى الآن، ويمتاز المشروع بكل الخدمات والمرافق المتطورة؛ منها كلوب هاوس على مساحة 10.000 متر مربع، والحديقة الرئيسية "Park" بمساحة 600 ألف متر مربع. كما يحتوي المشروع على المنطقة الإدارية Business District، على مساحة 60.000 متر مربع، وتضم وحدات إدارية تراوح مساحتها بين 50 مترًا وتصل إلى مبانٍ إدارية كاملة، كما يحتوي على منطقة ترفيهية HydeOut هايد أوت، وهي أكبر المناطق الترفيهية بالتجمع الخامس، بمساحة 42 ألف متر مربع، وهي عبارة عن منطقة عائلات متنوعة الاستخدامات بها مجموعة من المطاعم، ومنطقة مخصصة للأطفال، وركن للحيوانات الأليفة، ومساحات مخصصة لممارسة الرياضة وذلك بالنادي الرياضي الذي يقع على مساحة 35 فدانًا.