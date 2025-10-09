42 % نسبة إنجاز مشروع جسر الجبيل – الظهران.. وأمين الشرقية يتفقد سير ميدانيًا

تفقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم سير أعمال مشروع إنشاء الجسر على طريق الجبيل – الظهران السريع عند تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها.
واطلع الجبير خلال الزيارة على تفاصيل مراحل التنفيذ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 42%، مؤكدًا أن الأعمال تسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة وبما يراعي أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأوضح أن المشروع يُعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين الأحياء والمناطق الصناعية، إلى جانب تخفيف الضغط المروري على طريق الملك سعود بن عبدالعزيز.
ويشتمل المشروع على جسر بطول 779 مترًا يضم 8 مسارات في كلا الاتجاهين، إضافة إلى الجدران الاستنادية والرامبات وحواجز السلامة المرورية، بما يعزز كفاءة البنية التحتية ويسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة بالمنطقة الشرقية.