42 % نسبة إنجاز مشروع جسر الجبيل – الظهران.. وأمين الشرقية يتفقد سير ميدانيًا

وأوضح أن المشروع يُعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين الأحياء والمناطق الصناعية، إلى جانب تخفيف الضغط المروري على طريق الملك سعود بن عبدالعزيز.