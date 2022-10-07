الكاتب "العمري" ينوِّه بدور المملكة الرائد في نبذ الفُرقة والتعصُّب وترسيخ دعائم الاعتدال

واستدرك بالقول: "ونتيجة لذلك المنهج المعتدل والخروج عن مسارات الغلو فقد رأينا الهجمة الشرسة من "قوى الظلام" ومن المعسكر المتشدد ضد سماحة الشيخ العيسى، خاصة قبل خطبة عرفة، وقيامهم بفبركة القصص المضحكة التي لا تنطلي إلا على فاقدي العقل، ومن تلك القصص أنه صلى الجنازة على ذكرى ضحايا الهولوكوست، ولعل كل متعقل ومفكر يرى صور تلك الزيارة فسوف يعلم أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وأن الشيخ الفاضل قام بإمامة أكثر من 75 عالماً إسلاميّاً لجمع صلاتي الظهر والعصر".