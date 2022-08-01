المطرية تنسحب والأفضلية هنا.. "العصيمي": تستمر "اللانينا" وكتلة حارة تتنامى!

قال المختص في الطقس، عبدالله العصيمي، إنه صدرت اليوم تحديثات النموذج الأسترالي، موضحاً أنها تشير إلى استمرار حالة اللانينا الموسم القادم، وتأخذ الطابع الغربي أكثر، مبيناً أن النقطة الأهم قيم سلبية شديدة لمعامل المحيط الهندي IOD.