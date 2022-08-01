المطرية تنسحب والأفضلية هنا.. "العصيمي": تستمر "اللانينا" وكتلة حارة تتنامى!

قال المختص في الطقس، عبدالله العصيمي، إنه صدرت اليوم تحديثات النموذج الأسترالي، موضحاً أنها تشير إلى استمرار حالة اللانينا الموسم القادم، وتأخذ الطابع الغربي أكثر، مبيناً أن النقطة الأهم قيم سلبية شديدة لمعامل المحيط الهندي IOD.
وأضاف "العصيمي"، عير حسابه على "تويتر"، أنه "علمياً تتزامن هذه العوامل مع زيادة فرص الأمطار الصيفية، لكن تسبب ظروفاً أكثر جفافاً في الوسم والشتاء، والله أعلم".
وتوقّع "استمرار تأثير الحالة المطرية الصيفية المتفرقة اليوم الإثنين -بإذن الله- لكن مع تراجعها جنوباً"، مبيناً أن "نطاق الأفضلية يتركز في أجزاءٍ من المنطقة الشرقية ووادي الدواسر والسليل والجنوبية الغربية".
وتابع: "أمطار متفرقة في الرياض وجنوبها القريب وجنوب الدوادمي، باستثناء أقصى جنوب المنطقة الرياض، اليوم الإثنين، وبعض الفرص الخفيفة غداً الثلاثاء، ويحذّر من شدة الرياح الهابطة والغبار".
وأردف: "الحالة المطرية الصيفية يتوقع أن تنسحب غرباً نحو المرتفعات وغرب منطقتَي حائل والقصيم مع تنامي كتلة شديدة الحرارة نهاية الأسبوع وخلال الأسبوع القادم على أغلب المناطق".