محليات
"نعمة الأخ".. "عبدالله" يتبرع بكليته لشقيقه الأصغر منهياً معاناته مع المرض
واقعة إنسانية شهدتها عرعر
تبرّع مواطن في عرعر لشقيقه بإحدى كليتيه لينهي معاناته مع الفشل الكلوي، في لفتة إنسانية تُظهر المعاني الحقيقية للأخوة والتضحية.
وكان المواطن عبدالله أحمد المساعد من مدينة عرعر قد قرر التبرع لأخيه مساعد أحمد المساعد بإحدى كليتيه لينهي معاناته مع المرض.
وقال "مساعد" معلقًا على الواقعة: فور إصابتي بالفشل الكلوي وتعطل عمل الكلية لدي، أصر اخي الأكبر عبدالله على عمل الفحوصات الطبية اللازمة لينهي معاناتي مع المرض، والمشاعر حقيقة لا توصف هنا، فقد أحسست بنعمة الأخ في مثل هذا الظرف.