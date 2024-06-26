"نعمة الأخ".. "عبدالله" يتبرع بكليته لشقيقه الأصغر منهياً معاناته مع المرض

وقال "مساعد" معلقًا على الواقعة: فور إصابتي بالفشل الكلوي وتعطل عمل الكلية لدي، أصر اخي الأكبر عبدالله على عمل الفحوصات الطبية اللازمة لينهي معاناتي مع المرض، والمشاعر حقيقة لا توصف هنا، فقد أحسست بنعمة الأخ في مثل هذا الظرف.