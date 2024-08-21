مهرجان ولي العهد بالطائف يختتم مرحلته التمهيدية

وشهدت المرحلة التمهيدية في المهرجان مشاركة كبيرة من ملّاك الهجن من داخل وخارج السعودية بلغ عددهم 2282 مالك هجن من ثماني دول، وصل بهم عدد الدول المشاركة في نسخ المهرجان من 2018 إلى 12 دولة من أربع قارت؛ ليصبح المهرجان الأكثر جذبًا في العالم بأعداد الدول، إضافة لتسجيله رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد المطايا المشاركة بوصولها 11.219 مطية وبزيادة 823 مطية عن نسخة العام الماضي التي شهدت مشاركة 10.396 مطية.