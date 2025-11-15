طالبة كفيفة تروي قصة نجاح مؤثرة في احتفال تخرج جامعة الأمير محمد بن فهد

واستعرضت الطالبة رحلتها التي بدأت عام 2010، عندما انضمت إلى مؤسسة الأمير محمد بن فهد وهي طفلة تحمل طموحًا يفوق عمرها، مؤكدة أن الإعاقة لم تكن يومًا عائقًا أمام حلمها. وأضافت: "كنت من أوائل المكفوفين في الجامعة، واجهت التحديات ووجدت من يساندني ويمدّ لي يد العون، واليوم أقف مؤمنة بأن البصيرة أعمق من البصر، وأن الإرادة تصنع المستحيل."