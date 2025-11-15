طالبة كفيفة تروي قصة نجاح مؤثرة في احتفال تخرج جامعة الأمير محمد بن فهد

قدّمت الطالبة نور الشام إحدى القصص الملهمة خلال احتفال جامعة الأمير محمد بن فهد بتخريج دفعة طالباتها لعام 2024–2025، والذي أُقيم برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود مساء الخميس الماضي، حيث احتفلت الجامعة بتخريج 476 طالبة في مقرها.
وألقت الخريجة نور الشام من الجمهورية السودانية، والحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، كلمة مؤثرة عكست رحلة نجاح استثنائية بدأت منذ طفولتها، بدعم مبادرات سموّ الأمير الراحل محمد بن فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله –.
وتُعد نور الشام من المستفيدات من مبادرات الجامعة الإنسانية عبر مركز رؤية للإعاقة البصرية وبرنامج الأمير محمد بن فهد للمنح التعليمية. وفي مستهل كلمتها قالت: "في هذا اليوم نقف على منصة الحلم، شاكرين حكومتنا الرشيدة على دعمها للتعليم، وداعين بالرحمة لمؤسس جامعتنا الغالية – رحمه الله – الذي آمن بأن التعليم هو طريق رفعة الوطن."
واستعرضت الطالبة رحلتها التي بدأت عام 2010، عندما انضمت إلى مؤسسة الأمير محمد بن فهد وهي طفلة تحمل طموحًا يفوق عمرها، مؤكدة أن الإعاقة لم تكن يومًا عائقًا أمام حلمها. وأضافت: "كنت من أوائل المكفوفين في الجامعة، واجهت التحديات ووجدت من يساندني ويمدّ لي يد العون، واليوم أقف مؤمنة بأن البصيرة أعمق من البصر، وأن الإرادة تصنع المستحيل."
ونالت كلمة نور الشام إعجاب الحضور لما حملته من رسائل أمل وقوة وإصرار، خاصة حين اختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لأمهات وآباء الخريجات قائلة: "بكم اكتمل النجاح، وبعطائكم تحققت الأحلام، ونهدي تخرجنا اليوم عرفانًا بجميلكم وامتنانًا لدعمكم الدائم."
وقد شكّلت قصة نور مصدر إلهام للخريجات والحضور، مؤكدة الدور الإنساني والتعليمي الكبير لمبادرات الأمير محمد بن فهد – رحمه الله – في تمكين الطلاب والطالبات، وتعزيز حضور الجامعة كمؤسسة داعمة للتميز والإنجاز.