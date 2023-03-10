شاهد.. طرق وميادين الطائف تتوشح باللون الأخضر استعدادًا لذكرى يوم العَلَم

وتأتي مشاركة أمانة الطائف في الاحتفال بهذا اليوم بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 11 مارس من كل عام يوما خاصًّا بالعَلَم، الذي يجسد مدى اهتمام القيادة - حفظها الله -، وحرصها وعنايتها بالأيام التاريخية المهمة في تاريخ الوطن؛ إذ يوافق اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - العَلَم بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، بتاريخ 27 ذي الحجة 1355هــ، الموافق 11 مارس 1937م.