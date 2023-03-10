شاهد.. طرق وميادين الطائف تتوشح باللون الأخضر استعدادًا لذكرى يوم العَلَم

أنهت أمانة محافظة الطائف استعداداتها للاحتفال بيوم العَلَم السعودي، الذي يصادف يوم غد السبت؛ إذ توشحت شوارع محافظة الطائف الرئيسية وميادينها ومبانيها وحدائقها بعَلَم السعودية؛ للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.
وأوضح المدير العام للإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة فايز بن سعد الثبيتي أن أمانة الطائف هيأت الشوارع الرئيسية والميادين بالعَلَم الوطني السعودي، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة اللون الأخضر على المباني والبلديات، إضافة لتسجيلات صوتية للنشيد الوطني للاحتفال بذكرى يوم العَلَم السعودي الذي يصادف يوم 11 مارس من كل عام.
وأضاف "الثبيتي" بأن الاستعدادات شملت شاشات تستعرض تفاصيل العَلَم الوطني، إضافة إلى ساريات الأعلام في مدخل مبنى الأمانة، وبلدياتها، والطرق الرئيسية بالمحافظة.
وتأتي مشاركة أمانة الطائف في الاحتفال بهذا اليوم بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 11 مارس من كل عام يوما خاصًّا بالعَلَم، الذي يجسد مدى اهتمام القيادة - حفظها الله -، وحرصها وعنايتها بالأيام التاريخية المهمة في تاريخ الوطن؛ إذ يوافق اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - العَلَم بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، بتاريخ 27 ذي الحجة 1355هــ، الموافق 11 مارس 1937م.